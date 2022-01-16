شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على وحمدى زكى ينتظمان فى مران المقاولون استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة الجونة غداً الاثنين، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وشهد مران الفريق، الذى أقيم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، عودة باسم علي ظهير أيمن الفريق، وكذلك محمد حمدى زكى صانع الألعاب، بعد غيابهما لفترة بسبب الإصابة.



التدريبات



جانب من التدريبات



حسن الشامي



حمدي زكي



داوودا وجبنة



كابوريا



لاعبو المقاولون



مران المقاولون

وحرص محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في مباراة البنك الأهلي لتداركها خلال المرحلة المقبلة وتفادي وقوعها مجددا في مباراة الجونة.

ومنح عودة الأولوية للاعبي قطاع الناشئين في المشاركة مع الفريق الأول، خاصة فى ظل الإصابات الكثيرة التي عصفت باللاعبين الأساسيين والتي بلغت 11 إصابة من أبرز نجوم الفريق الأول.

ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس إدوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.

وحقق المقاولون العرب، بقيادة مدربه الجديد محمد عودة، فوزاً ثميناً على منافسه البنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.