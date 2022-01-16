7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يُعيد فتح ملف تدعيم الدفاع خلال يناير.. ومدافع المنتخب فى الصورة،محمد صلاح يحضر حفل أفضل لاعب فى العالم إلكترونيا بعد تعذر سفره لزيورخ.

بعثة المنتخب تتوجه إلى ياوندى استعدادا لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

تتوجه بعثة المنتخب الوطني ظهر اليوم إلى العاصمة ياوندى لمواجهة المنتخب السوداني الأربعاء المقبل، فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

محمد صلاح يحضر حفل أفضل لاعب فى العالم إلكترونيا بعد تعذر سفره لزيورخ

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، لن يسافر إلى مدينة زيورخ السويسرية، لحضور حفل جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي من المقرر أن يقام غدا الإثنين الموافق 17 يناير الجاري، في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية.

الأهلي يُعيد فتح ملف تدعيم الدفاع خلال يناير.. ومدافع المنتخب فى الصورة

تسببت إصابة بدر بانون الأخيرة مع منتخب المغرب ببطولة الأمم الأفريقية فى إعادة تفكير الأهلي فى ضم مدافع جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.

مصدر بالأهلي يكشف تطورات إصابة بدر بانون فى "عضلة القلب"

قال مصدر في النادي الأهلي، إن إصابة الدولي المغربي بدر بانون لاعب الفريق ليست خطيرة بالشكل الذي تناولته بعض التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية، موضحاً أن حالة اللاعب مُطمئنة وليس صحيحاً إنه سيغيب عن الملاعب ثمانية أشهر بسبب مشاكل في "عضلة القلب".

الإسماعيلى يضاعف مكافأة الفوز على الأهلى فى كأس رابطة الأندية

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، مضاعفة مكافآة الفوز للفريق خلال مباراته المقبلة ضد الأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق للعلاج فى الخارج

يسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق نجم الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى، على أن يجرى اللاعب فترة التأهيل بمركز إسباير العالمى بقطر، وكان أكرم توفيق قد عاد للقاهرة أمس، السبت، قادماً من الكاميرون بعد تعرضه للإصابة برفقة المنتخب الوطنى المشارك فى كأس الأمم الأفريقية هناك.

5 ملايين جنيه من فاركو تنعش خزينة الإسماعيلى

انتعشت خزينة النادى الإسماعيلى بمبلغ 5 ملايين جنيه، تسلمها النادى من فاركو قيمة صفقة بيع شكرى نجيب مهاجم الدراويش، وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى الموافقة على انتقال شكرى نجيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لصفوف فريق فاركو وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى.