شكرا لقرائتكم خبر عن غياب هانى وصلاح محسن وضم عمار حمدى لقائمة الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبا هم :

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.