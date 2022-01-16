كأس الأمم الأفريقية.. جامبيا 0 - 0 مالي.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغيطة مباشرة لمباراة جامبيا ومالي، التي تجمع بينهما ضمن منافسا الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ويتساوي منتخبي جامبيا ومالي بـ3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، ويأتي كل من موريتانيا وتونس بدون نقاط.

ملخص المباراة

بدأ منتخب مالي المباراة بضغط عالي ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء، وسط تكتل كبير من دفاع منتخب جامبيا الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وعلى عكس سير اتجاه اللقاء حصل منتخب جامبيا على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء مالي في الدقيقة 21، سددها موسى بارو قوية ولكن تصدت لها العارضة في أخطر في المباراة.

في الدقيقة 38 تصدى القائم لستديدة قوية من موسى بارو، لينقذ مرمى مالي للمرة الثانية، حتى هدأ إيقاع المباراة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

منتخب مالي انتفض في الشوط الثاني، وظلت محاولاته لتسجيل الهدف الأول مستمرة، حتى الدقيقة 75 التي شهدت اخطر فرص اللقاء، بعد تسديدة من أداما تراوري، ابعدها دفاع جامبيا من خط المرمى.

في الدقيقة 79 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب مالي، بعد استخدام تقنية حكم الفيديو "فار"، ليسجل عن طريقها إبراهيما كونيه هدف التقدم.

تشكيل جامبيا:

حراسة المرمى: مودو جوبي

الدفاع: عمر كوليي، جيمس جوميز، نواه سونكو

الوسط: يوسوفا بوب، أبلي جالو، سليمان مريح، ساندبيرج، إيبو توراي، إيبو آدامز

الهجوم: أسان سيساي، موسى بارو

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

الدفاع: هماري تراوري، بوباكار كوياتي، ماساديو هايدارا، فالاي ساكو

الوسط: ديادي ساماسيكو، لاسانا كوليبالي، إيف بيسوما

الهجوم: إبراهيما كوني، أداما تراوري، موسى دجينيبو