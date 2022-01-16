منتخب مصر .. قرار جديد من كيروش بخصوص الونش قبل مواجهة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب أن محمد حمدي الونش مدافع الفراعنة سيغيب رسميًا عن مواجهة السودان القادمة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وخرج الونش بديلًا بين قبل بداية الشوط الثاني في مباراة غينيا بيساو، بسبب تعرضه لشد في العضلة الأمامية.

وقال مصدر بالمنتخب في تصريحات خاصة لمصراوي: "من المنتظر أن يخضع الونش للفحوصات الطبية، لتحديد مدة علاجه، من أجل تجهيزه لمباراة دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف " كيروش قرر عدم المخاطرة باللاعب في مباراة السودان ".

وعن إصابة أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر المنتخب أكد المصدر: "يتم التعامل مع فتوح بالعلاج بأحدث الأجهزة التي اصطحبها الجهاز الطبي من أجل لحاقه بمباراة السودان".

وتعرض فتوح للإصابة في مباراة نيجيريا بافتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.