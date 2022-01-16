يقدم لكم موقع الخليج 365 تقرير خاص عن موعد مباراة العراق واوغندا في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022. والقنوات الناقلة.

توصل الاتحاد العراقي لكرة القدم لاتفاق رسمي مع نظيره الأوغندي لإقامة لقاء دولي ودي. من المقرر إقامته على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد نهاية يناير 2022.

وأكد الاتحاد مطلع العام الجديد أن موعد مباراة العراق واوغندا سيكون يوم 21 يناير 2022 على أن تنطلق في تمام الساعة 16:00 جرينيتش.

تأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات منتخب العراق لمواجهة إيران المرتقبة في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022. المقرر لها يوم الخميس 27 يناير الجاري على استاد أزادي.

وسيسمح الاتحاد العراقي لكرة القدم بحضور الجمهور في الملعب الدولي ببغداد من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين. للرفع من معنويات «أسود الرافدين» قبل اللقاء المصيري ضد أبناء فارس، ضمن المجموعة الآسيوية الأولى التي تضم كذلك «سوريا والإمارات ولبنان وكوريا الجنوبية».

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق أمام أوغندا؟

تستعد القناة الرياضية العراقية بالاضافة إلى القناة الرابعة العراقية المفتوحة على النايل سات. لنقل المباراة الودية بين منتخب العراق ومنتخب أوغندا يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022.

كما ستنقل المباراة على شاشة قنوات الكأس القطرية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بمباريات منتخبات عرب آسيا في تحضيراتهم لتصفيات المونديال.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخب العراقي بنظيره الأوغندي. فقد لعبا معًا مباراة ودية وحيدة في أغسطس 2011. انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في العراق.

وسجل ثنائية منتخب العراق آنذاك «نشأت أكرم وعماد محمد رضا» في الدقيقتين 37 و50. علمًا بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل 1/1.

على صعيد آخر، وضع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم خطة اعداد جديدة للمرحلة القادمة بعد فشل البلاد في الترشح إلى كأس أمم أفريقيا 2021. بالاضافة إلى الخروج من تصفيات كأس العالم 2022.

بدأت رحلة اعداد منتخب أوغندا بمواجهة قوية أمام منتخب آيسلندا في لقاء ودي يوم 12 يناير الجاري، انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، وسجل باتريك كادو هدف تعادل أوغندا من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وستلعب أوغندا مباراة ودية ضد مولدوفا يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، قبل التوجه إلى بغداد لملاقاة منتخب العراق يوم الجمعة 21 منه.