التأقلم بدون صلاح.. تشكيلة ليفربول الرسمية امام برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ليفربول الرسمية في مباراة اليوم امام برينتفورد، برسم الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب انفيلد روود، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يواصل ليفربول التأقلم بدون صلاح وماني ونابي كيتا المشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2021، بينما لن يعود أي من نات فيليبس أو تياجو ألكانتارا أو هارفي إليوت أو ديفوك أوريجي في الوقت المناسب أيضًا في مباراة اليوم.

ويحتل فريق يورجن كلوب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة كاملة خلف المتصدر مانشستر سيتي، بينما يقبع برينتفورد بالمركز 14 برصيد 23 نقطة، جمعها من 20 مباراة.

تشكيلة ليفربول الرسمية امام برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

حراسة المرمى: اليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، اندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، كورتيس جونس، جوردان هندرسون

خط الهجوم: اوكسليد تشامبرلين، دييجو جوتا، روبيرتو فيرمينو