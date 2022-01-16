بث مباشر يوتيوب | شاهد مباراة ليفربول وبرينتفورد «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد، ضمن مباريات اليوم الاحد 16 يناير 2022، والتي ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يستقبل ليفربول نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة 22 في الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود، في غياب كل من محمد صلاح وساديو ماني لانشغالهم ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وينقل بث مباشر لقاء ليفربول ضد برينتفورد على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة كانال بلاس الفرنسية.

يدخل الريدز المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة حصدهم الفريق من 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 6 وتعرض لهزيمتين.

في المقابل يتواجد برينتفورد في المركز 23 بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

ليفربول 0-0 برينتفورد

الدوري الانجليزي – الجولة 22

ملعب أنفيلد رود

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة اليوم بين ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي.

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تشكيلة ليفربول الرسمية امام برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم

حراسة المرمى: اليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، اندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، كورتيس جونس، جوردان هندرسون

خط الهجوم: اوكسليد تشامبرلين، دييجو جوتا، روبيرتو فيرمينو