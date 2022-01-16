بث مباشر يوتيوب | شاهد مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في كأس الرابطة المصرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي. في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بعد عصر اليوم الاحد 16 يناير 2022. في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية مباراة اليوم بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري. ويُديرها الحكم عبد العزيز السيد، ويساعده كل من أحمد عبد الغني ومحمد سعيد وأحمد حمدي، بينما سيكون عمرو الشناوي حكمًا على تقنية الفيديو المساعد «الفار» ويساعده أحمد حامد فهيم.

تقام هذه المباراة ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة. وتضم أندية «بيراميدز وفيوتشر ومصر المقاصة والشرقية للدخان والاتحاد والمصري».

تنقل مباراة الاتحاد والمصري على قنوات اون تايم سبورتس المصرية عبر القمر الصناعي نايل سات ON Time sports 2 HD. ويعلق عليها المعلق الرياضي بلال علام.

وانتهت آخر مواجهة بين الاتحاد والمصري يوم 24 ديسمبر 2021، بفوز الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله جوب مابولولو. على نفس ملعب مباراة اليوم «برج العرب». ضمن الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

وعلى صعيد المواجهات الخمس المباشرة الأخيرة بين الفريقين في الدوري المحلي، انتصر الاتحاد السكندري في مناسبتين عامي 2019 و2021. بنفس النتيجة (صفر/1)، وفاز المصري في مثلهما 2/1 و1/صفر عامي 2020 و2021، وانتهت مباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في يناير 2021.

الاتحاد – المصري

كأس الرابطة المصرية (الجولة الثانية – المجموعة B)

ملعب برج العرب (الاسكندرية)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة اليوم بين الاتحاد والمصري في كأس الرابطة.

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