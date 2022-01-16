اعادة ديربي اشبيلية وبيتيس في كأس اسبانيا بسبب سهم

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رفض الاتحاد الاسباني لكرة القدم اعتبار فريق ريال بيتيس خاسرًا لمباراته أمام ضيفه إشبيلية في دور ال16 من بطولة كأس ملك اسبانيا، رغم اعتداء جمهوره على أحد لاعبي إشبيلية.
وقال الاتحاد في بيان رسمي بأنه بصدد اعلان الموعد الجديد لمباراة ديربي الاندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية في ثمن نهائي الكأس خلف الابواب المغلقة، لكن قبل تحديده للموعد سيوقع عقوبة على جمهور بيتيس، جزءًا منها متعلق بحرمانه من التواجد في المباراة المعادة.
وتوقفت مباراة ريال بيتيس واشبيلية التي أقيمت مساء أمس السبت الموافق 15 يناير 2022، بشكل مفاجيء في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول بسبب تعرض لاعب وسط إشبيلية “جوان جوردان” لاصابة جسدية بعدما قذف عليه “سهم” من قبل أحد جماهير ريال بيتيس.
وكانت نتيجة المباراة تشير الى التعادل بين الفريقين بنتيجة 1/1، حيث تقدم إشبيلية بهدف في الدقيقة 35 بواسطة اللاعب الارجنتيني المتألق “أليخاندرو بابو جوميز” بمساعدة أوليفر توريس.
وعدل النجم الفرنسي ذو الاصل العرب “نبيل فقير” نتيجة المباراة لصالح ريال بيتيس بتسجيل هدف في الدقيقة 39.
لكن المباراة فقدت متعتها واثارتها في نهاية الشوط عندما ضرب “سهم” لاعب وسط اشبيلية جوان جوردان، ليقرر الحكم ايقاف اللعب، والتوجه بالسهم الى غرفة خلع الملابس بعد انتهاء الاطباء من علاج جوردان، ليعلن بعدها الغاء المقابلة التي استضافها مع بينيتو فيامارين.
واستمرت المداولات بين الحكم ومسؤولي ريال بيتيس واشبيلية والاتحاد الاسباني لأكثر من 25 دقيقة حتى تقرر الغاء المباراة في الدقيقة 58.
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