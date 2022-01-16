موعد مباراة اليوم بين ريال مدريد وبلباو في سوبر اسبانيا 2021

تعرف على موعد مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي بطولة كأس السوبر الاسباني نسخة 2021، والمقامة على الاراضي السعودية.

يشارك ريال مدريد في بطولة هذا العام بصفته وصيف الدوري الاسباني الموسم الماضي 2021/2020، بينما يشارك بلباو بصفته وصيف كأس ملك اسبانيا 2021.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الاحد 16 يناير 2021، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلباو اليوم؟

تنقل هذه المباراة المرتقبة على موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة، كما يمكنكم مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتعد قناة شركة الرياضة السعودية ssc الناقل الحصري للبطولة في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن نهائي السوبر الاسباني سيبث عبر عدة محطات اوروبية واسبانية، ومن بينها قناة صحيفة ليكيب الفرنسية التي تنقل ايضًا مباريات كأس الملك الاسباني.

وترشح ريال مدريد الى نهائي كأس السوبر الاسباني بعد فوزه على برشلونة في نصف النهائي بنتيجة 2/3 خلال الاشواط الاضافية، حيث انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

أما أتلتيك بلباو فقد حول تأخره بهدف الى فوز صعب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/2 في الدقائق ال15 الاخيرة من المباراة التي شهدت طرد مدافع من الاتلتي.

وكان فريق المدرب “مارسلينو تورال جارسيا” – اتلتيك بلباو- قد تُوج بلقب كأس سوبر اسبانيا الموسم الماضي، عندما حول تأخره بهدفين أمام برشلونة لفوز 3/2 بعد التمديد لاشواط اضافية.

ولن يشارك مع ريال مدريد في مباراة اليوم كلاً من “جاريث بيل وداني كاربخال وماريانو دياز” مع شكوك حول امكانية لحاق دافيد ألابا بهذه المواجهة.