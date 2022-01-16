صلاح يقتحم جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2021

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2021، المقامة على الأراضي الكاميرونية. في الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022.

كشر فينسنت أبو بكر عن أنيابه بشكل مبكر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بتسجيل 4 أهداف في أول جولتين من دور المجموعات، ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين. ويؤكد للجميع عزمه على مساعدة الاسود للمنافسة على اللقب كما فعل في نسخة الجابون 2017.

وأفتتح مهاجم النصر السعودي اهدافه في البطولة بتسجيل ثنائية من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو. ليمنح بلاده أول ثلاث نقاط في رحلة تصدر المجموعة الاولى التي تضم كذلك اثيوبيا والرأس الاخضر.

وعاد فينسنت أبو بكر ليسجل ثنائية جديدة في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام اثيوبيا، وشهدت المباراة تأخر الكاميرون بهدف مبكر. تمامًا مثلما حدث أمام بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية.

لكن هذه المرة نصب الاسود غير المروضة السيرك، وقرروا ألا يكتفوا بهدفين كما حدث أمام منتخب الخيول، ليتمكنوا من الفوز 4-1 بعدما شارك في هذا المهرجان، مهاجم أولمبيك ليون “توكو إيكامبي” بهدفين.

وينافس مهاجم منتخب مالاوي ونادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي “جابادينهو مهانجو” على المركز الثاني في لائحة هدافي امم افريقيا 2021 بعد تمكنه من تسجيل هدفين في أول جولتين ضمن المجموعة الثانية التي تضم السنغال وغينيا كوناكري وزيمبابوي.

واكتفى هداف الدوري الانجليزي الممتاز ونادي ليفربول وثاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر “محمد صلاح”، بتسجيل هدف وحيد خلال أول مباراتين من المجموعة الرابعة، وجاء الهدف أمام غينيا بيساو، وانتصر بفضله الفراعنة ليعوضوا خسارتهم بهدف في الافتتاح أمام نيجيريا، ويعودوا إلى المنافسة على الصعود لثمن النهائي.

جدول ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2021

فينسينت أبو بكر – الكاميرون – 4 اهداف

توكو إيكامبي – الكاميرون – 2 اهداف

جابادينهو مهانجو – مالاوي – 2 اهداف

جوستافو سانجاري – بوركينا فاسو – 1 اهداف

محمد صلاح – مصر – 1 اهداف

ساديو ماني – السنغال – 1 اهداف

سفيان بوفال – المغرب – 1 اهداف

آرون بوبينزا – الجابون – 1 اهداف

زكريا أبوخلال – المغرب – 1 اهداف

كليتشي إيهيناتشو – نيجيريا – 1 اهداف

آندريه أيو – غانا – 1 اهداف

تايو أونيي – نيجيريا – 1 اهداف

جوليو تافاريز – الرأس الأخضر – 1 اهداف

سيمون موسيس – نيجيريا – 1 اهداف

سليم أملاح – المغرب – 1 اهداف