الكاف يمنح صلاح لقب رجل مباراة مصر وغينيا بيساو

رغم تألق عمر كمال..الكاف يمنح محمد صلاح لقب رجل مباراة مصر وغينيا بيساو - صور Getty

توج نجم ليفربول «محمد صلاح» بلقب رجل مباراة مصر وغينيا بيساو، التي أقيمت مساء اليوم السبت 15 يناير 2022. ضمن مباريات الجولة الثانية بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا والكاف على محمد صلاح لمنحه جائزة man of the match. رجل المباراة. بسبب تسجيله لهدف فوز مصر على غينيا بيساو في الدقيقة 69.

هدف محمد صلاح يمنح منتخب مصر الثلاث نقاط والاستمرار في البطولة

وسدد محمد صلاح بقدمه اليسرى كرة عرضية جاءته من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، بلمسة واحدة (على الطائر)، لتعانق الكرة أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو لهدف مُبكر من محمد صلاح، عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3.

وقدم صلاح مستوى جيد جدًا في هذه المباراة حاله كحال الظهير الأيمن الشاب عمر كمال عبد الواحد. وحارس المرمى محمد الشناوي. لكن هدف الفوز الوحيد هو ما رجح كفة صلاح لخطف هذه الجائزة.

وتحدث محمد صلاح مع قناة بي إن سبورتس بعد اختياره كأفضل لاعب في المباراة، قائلاً «نعد الجمهور بتقديم مستوى أفضل في الجولة الثالثة ضد السودان. بطولة كأس أمم أفريقيا عزيزة عليّ وهي الوحيدة التي لم أفز بها، وسأعمل مع زملائي على تحقيقها».

وتقدم منتخب مصر بعد فوزه على غينيا بيساو إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط أقل بثلاث نقاط من نيجيريا المتصدرة.

ويتذيل منتخب السودان المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة حققها من تعادله مع غينيا بيساو في الافتتاح.