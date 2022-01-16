بهدف صلاح في غينيا بيساو..مصر تحقق الانتصار وتصحح المسار في كأس أمم أفريقيا 2021

حقق منتخب مصر الانتصار على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد سجله محمد صلاح. ليصحح بهذا الفوز الصعب المسار نحو منافسة نيجيريا على صدارة المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2021.

وارتطمت الكرة في القائم الأيسر لمنتخب غينيا بيساو مرتين خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية.

وناب القائم الأيسر عن حارس مرمى منتخب غينيا بيساو «مينديس» بالتصدي لتصويبة قوية من محمد صلاح في الدقيقة 3.

وعاد نفس القائم ليتصدى لتصويبة مهاجم جالطة سراي التركي «مصطفى محمد». في الدقيقة 18. بعد تلقيه تمريرة من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 43 أطلق عمرو السولية تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء تلمس أحد المدافعين وتغير اتجاهها لتمر جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.

وانتظر المنتخب المصري حتى الدقيقة 69 ليحتفل بالهدف الأول له في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021. الذي تكفل بتسجيله نجم ليفربول «محمد صلاح» بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة عرضية من عمرو السولية.

وحاولت مصر إضافة الهدف الثاني بشتى السبل، وقام المدير الفني كارلوس كيروش بعدة تغييرات هجومية. وبالفعل كاد يفعلها البديل «أحمد سيد زيزو» في الدقيقة 75 حين سدد كرة عرضية جاءته من نجم المباراة «عمر كمال». لكن القائم الأيمن أبعد الكرة بشكل غريب!

وشهدت الدقيقة 82 تسجيل غينيا بيساو لهدف رائع من اللاعب «ماما بالدي». إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد «الفار»، حيث اكتشف جذب ماما بالدي للمدافع عمر كمال على الرواق الأيسر قبل أن يراوغ محمد صلاح وعمرو السولية ويسدد بقدمه اليمنى على أقصى محمد الشناوي.

وهدد منتخب غينيا بيساو من جديد في الدقيقة 94 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أطلقها اللاعب موريتو كاساما. تصدى لها الحارس محمد الشناوي بأعجوبة ليحولها إلى ركنية.

بهذه النتيجة يتقدم منتخب مصر إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد فوزها العريض على السودان 1/3 اليوم.