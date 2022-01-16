دورتموند يضغط على هالاند لتحديد مستقبله والنرويجي يفضل ريال مدريد

كشف المهاجم إرلينج هالاند، أن بوروسيا دورتموند الألماني يضغط عليه لاتخاذ قرار فوري بشأن مستقبله، مع تفضيل النرويجي للانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2022.

ويلاحق هالاند ابرز أندية النخبة الأوروبية قبل خروجه المحتمل الصيف المقبل، مع شرط جزائي يقدر بـ 63 مليون جنيه استرليني، مع اهتمام كبير من قبل مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ وبرشلونة، إلا أن مهاجم سالزبورغ النمساوي السابق، يرغب بالانضمام إلى صفقات ريال مدريد الصيفية، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية.

ولم يفقد دورتموند بعد الأمل في إقناع هالاند بالبقاء، وعرض عليه أن يجعله أفضل لاعب يحصل على أجر على الإطلاق، لكنه لم يستجب لهذا العرض حتى الآن.

وقال هالاند لموقع فيابلاي بعد سؤاله حول مستقبله: “خلال الأشهر الستة الماضية اخترت عدم قول أي شيء احتراماً لدورتموند، لكن الآن، بدأ النادي يضغط علي لاتخاذ قرار. كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم. لكنهم يضغطون علي لاتخاذ قرار بشأن مستقبلي، وهذا يعني أنني يجب أن أتخذ قرارًا قريبًا “.

وتابع: “لقد بدأوا في ممارسة الكثير من الضغوط علي وعلي أن أتقبل ذلك. لقد اخترت عدم قول أي شيء احتراما للنادي والجماهير، ولكن الآن هناك الكثير من الضغوط القادمة من النادي، لذلك حان الوقت لبدء الأمور. القرار الآن هو ما يريدونه. يعني أن الأشياء ستحدث الآن.

وأوضح النرويجي “لقد قلت منذ البداية أنني أريد التركيز على كرة القدم، لأن هذا عندما أكون في أفضل حالاتي. ليس عندما أفكر في أشياء أخرى. لقد مارسوا ضغوطًا لفترة من الوقت، لذا حان الوقت لبدء الأمور “.

وعندما سئل هالاند متى يفضل اتخاذ قرار قال: “ليس الآن. نحن في منتصف فترة صعبة مع الكثير من المباريات. كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم، لكن لا يمكنني فعل ذلك الآن. ”

وجدت تعليقات هالاند طريقها إلى المدير التنفيذي لدورتموند هانز يواكيم فاتسكه، الذي قلل من أهمية فكرة الخلاف بين الاثنين، لكنه أكد أن النادي لا يخطط للانتظار لفترة أطول.

وقال فاتسكي لرور ناخريختن: “إنه شخص عفوي، فتى صغير. يسمح له بالتحدث . لا توجد مشكلة مع إرلينج. لكن يجب أن يكون لديه بعض التفهم لوضعنا. لا يمكننا الانتظار حتى نهاية مايو.”