ليفربول غير مستعد لتلبية متطلبات محمد صلاح، فهل ينتهز ريال مدريد وبرشلونة الفرصة؟

ذكر تقرير صحفي بشكل مفاجئ، أن ليفربول الانجليزي غير مستعد لتلبية طلبات محمد صلاح بشأن العقد الجديد، مما أدى إلى مواجهة بين الطرفين، ما منح ريال مدريد و برشلونة الفرصة للتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا افضل مواسمه مع فريق الريدز خلال موسم 2021-22، حيث سجل 23 هدفًا وقدم تسعة تمريرات حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.

ودخل محمد صلاح آخر 18 شهرًا من عقده في أنفيلد، وكانت هناك تكهنات مؤخرًا حول مستقبل المهاجم المصري، رغم تصريحاته بأنه مستعد لتوقيع عقد جديد يبقيه في أنفيلد روود لفترة طويلة.

بدوره، قال مدرب ليفربول يورجن كلوب مؤخرًا إنه “إيجابي للغاية” بشأن فرص النادي في الاتفاق على عقد جديد مع الدولي المصري في المستقبل القريب.

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة التلجراف البريطانية، فإن ليفربول ليس مستعدًا حاليًا لتلبية متطلبات رواتب صلاح، الأمر الذي أعاد الكثير من الشك حول مستقبله.

وسجل المهاجم المصري المشارك حاليًا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، 148 هدفًا وقدم 56 تمريرة حاسمة، في 229 مباراة مع ليفربول منذ وصوله من روما في الميركاتو الصيفي2017، في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

ويُعتقد على نطاق واسع، أن كلا من برشلونة وريال مدريد من المعجبين منذ فترة طويلة بنجم بازل السويسري السابق، ولا شك أن عملاقا الدوري الاسباني، سينتهزان أي فرصة للظفر بخدمات محمد صلاح الذي يعتلي حاليًا لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.