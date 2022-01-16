هل يخطف ريال مدريد رونالد أراوخو من برشلونة؟

يراقب ريال مدريد الاسباني، مدافع غريمه التقليدي برشلونة “رونالد ارواخو”، منتهزاً الفرصة لخطف الدولي الأوروجوياني في حال عدم تجديد عقده في كامب نو.

وكان لاعب منتخب أوروجواي في حالة رائعة مع العملاق الكتالوني خلال موسم 2021-22، حيث شارك في 22 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 120 دقيقة كاملة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

ودخل أراوخو آخر 18 شهرًا من عقده في كامب نو، ومن المفهوم أن الطرفين يكافحان للتوصل إلى اتفاق بشأن التمديد.

ووفقًا لصحيفة الآس الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب الموقف عن كثب، ومستعد لتقديم عرض مغري لقلب الدفاع الواعد، على أمل إحضاره إلى سانتياجو برنابيو.

وتمكن برشلونة من تعزيز فريقه بصفقة جديدة بوصول فيران توريس هذا الميركاتو الشتوي، لكن النادي لا يزال يعاني ماليًا ويحتاج إلى بيع بعض اللاعبين للتخفيف من مشاكلهم.

أراوخو – المرتبط أيضًا بمانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي – خاض 61 مباراة مع فريقه الحالي منذ وصوله من “بوسطن ريفر” في 2018، ويعد ركيزة أساسية لدى المدرب تشافي هيرنانديز، ولا شك أن خروجه من الفريق خسارة كبيرة.