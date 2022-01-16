فيديو يوتيوب | اهداف مباراة اليوم بين الهلال والتعاون في الدوري السعودي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة اليوم السبت 15 يناير 2022 بين الهلال والتعاون في ختام الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

قلب الهلال تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه التعاون إلى فوز 3/2، في ختام الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم السبت 15 يناير 2022.

و على ملعب الملك فهد بالملز في الرياض تقدم التعاون بهدفين نظيفين سجلهما ليندر تاوامبا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء ولوفانور دي سوسا في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

ثم سجل الهلال أهدافه الثلاثة عن طريق محمد كنو في الدقيقة 29 وسالم الدوسري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء وموسى ماريجا في الدقيقة 47.

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، بينما توقف رصيد التعاون عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر انتهاء آخر خمس مواجهات بين الهلال والتعاون، بفوز الزعيم العالمي الأزرق في الفترة من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2021.

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة اليوم بين الهلال والتعاون في الدوري السعودي