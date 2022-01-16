بث مباشر يوتيوب | شاهد مباراة مصر وغينيا بيساو رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة اليوم بين مصر وغينيا بيساو، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة القارية.

تنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، مساء اليوم السبت 15 يناير 2022، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدير اللقاء الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بين مصر وغينيا بيساو، الحكم البروندي “باسيفيك ندابيهاوبنيمانا”. ويستضيفها ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا، وهو نفس ملعب المباراة الاولى.

تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت، على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية باقة max ، القناة الاولى والثانية، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”.

وتبث مباشرة عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، بالاضافة الى القناة الرابعة من شبكة ESPN النسخة الهولندية، وتنقلها كذلك قناة تي في ماكس الدنماركية.

ويخصص راديو اون سبورت اف ام ستوديو تحليلي قبل واثناء وبعد المباراة لتغطية الحدث للمستمعين.

وخسر المنتخب المصري مباراته الافتتاحية في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد. سجله نجم ليستر سيتي “كليشي إيهيناتشو”.

ومن حسن طالع رفاق محمد صلاح، سقط منتخب غينيا بيساو في فخ التعادل أمام السودان، بعد اهداره لركلة جزاء في الدقائق العشر الاخيرة من الشوط الثاني، ما أبقى على آمال الفراعنة في المنافسة على صدارة المجموعة.

وسيدخل منتخب مصر مباراة اليوم من دون ظهيريه الاساسيين “أكرم توفيق وأحمد فتوح” بسبب تعرضهما للاصابة أمام نيجيريا، علمًا بأن البطولة انتهت بالنسبة للأول بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقرر المدير الفني كارلوس كيروش اشراك “عمر كمال” في مركز الظهير الايمن، والاستعانة بأيمن أشرف في الرواق الايسر بدلاً من احمد فتوح.

تجدر الإشارة إلى خسارة منتخب السودان بنتيجة 3-1 أمام نظيره النيجيري في وقت سابق اليوم السبت، لتتعقد آماله في كأس أمم أفريقيا 2021.

مصر 1-0 غينيا بيساو

ملعب رومدي أدجيا (مدينة جارو – الكاميرون)

كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة D – الجولة 2)

انتهت

أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2021.

أصحبكم في بث مباشر مصر ضد غينيا بيساو « محمود ماهر » من مركز البث بموقع الخليج 365.

» من مركز البث بموقع الخليج 365. قم بتحديث هذه الصفحة أولاً بأول (ريفريش) لمشاهدة تفاصيل المباراة والتعرف على النتيجة.

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تشكيلة مصر الاساسية اليوم: محمد الشناوي – أحمد حجازي – عمر كمال – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – محمد النني – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد.

محمد الشناوي – أحمد حجازي – عمر كمال – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – محمد النني – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد. تشكيلة غينيا بيساو الاساسية اليوم: مينديس – كاندي – سانجانتي – سوري ماني – جيفيرسون إنكادا – بانوتشي كامارا – بورا نوجويرا – موريتو كاساما – ماما بالدي – ستيف إبراهيم أمبري – بيكيتي.

مينديس – كاندي – سانجانتي – سوري ماني – جيفيرسون إنكادا – بانوتشي كامارا – بورا نوجويرا – موريتو كاساما – ماما بالدي – ستيف إبراهيم أمبري – بيكيتي. الشوط الأول

3″ بووووووووووووووم…أول فرصة في المباراة لمهاجم منتخب مصر وهداف الدوري الانجليزي «محمد صلاح». تصويبة قوية من على خط ال18 بقدمه اليسرى، ترتطم في القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو وتخرج إلى ركلة مرمى.

10″ خطأ ضد عبد الله السعيد من أمام منطقة جزاء مصر. لقطة خطيرة على المنتخب الوطني المصري!

11″ تصويبة قوية من لاعب غينيا من ركلة حرة، تمر فوق الحائط البشري، لكنها تنحرف فوق عارضة محمد الشناوي بقليل.

18″ بووووووووووووووم..تصويبة رائعة من مصطفى محمد من داخل منطقة جزاء غينيا بيساو. لكنها ترتطم في القائم الأيسر من جديد.

18″ الفرصة الماضية، بدأت بتمريرة جميلة من عمر مرموش إلى مصطفى محمد داخل صندوق العمليات، تسلمها مصطفى وسدد بقدمه اليمنى على أقصى يسار الحارس مينديز، لكنها ترتطم بشكل غريب في القائم الأيسر الذي حرم محمد صلاح أيضًا في الدقيقة الثالثة من هدف!

20″ مصر الطرف الأفضل والأكثر رغبة في التهديف. الهدف الأول يقترب، وسيطرة مصر واضحة.

25″ بطاقة صفراء للاعب غينيا بيساو «بيكيتي».

31″ أوووووووووووه..انفراد صريح لمهاجم مصر عمر مرموش، تم منعه من المدافع جيفرسون إنكادا قبل اقتحام منطقة الجزاء..ماذا سيقول الحكم؟

31″ الحكم يكتفي بانذار جيفرسون إنكادا رغم اعتراضات محمد صلاح ومرموش.