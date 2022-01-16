بث مباشر يوتيوب | شاهد مباراة مصر وغينيا بيساو رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة اليوم بين مصر وغينيا بيساو، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة القارية.
تنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، مساء اليوم السبت 15 يناير 2022، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت السعودية.
يدير اللقاء الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بين مصر وغينيا بيساو، الحكم البروندي “باسيفيك ندابيهاوبنيمانا”. ويستضيفها ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا، وهو نفس ملعب المباراة الاولى.
تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم السبت، على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية باقة max ، القناة الاولى والثانية، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”.
وتبث مباشرة عبر قنوات سكاي سبورتس البريطانية، بالاضافة الى القناة الرابعة من شبكة ESPN النسخة الهولندية، وتنقلها كذلك قناة تي في ماكس الدنماركية.
ويخصص راديو اون سبورت اف ام ستوديو تحليلي قبل واثناء وبعد المباراة لتغطية الحدث للمستمعين.
وخسر المنتخب المصري مباراته الافتتاحية في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد. سجله نجم ليستر سيتي “كليشي إيهيناتشو”.
ومن حسن طالع رفاق محمد صلاح، سقط منتخب غينيا بيساو في فخ التعادل أمام السودان، بعد اهداره لركلة جزاء في الدقائق العشر الاخيرة من الشوط الثاني، ما أبقى على آمال الفراعنة في المنافسة على صدارة المجموعة.
وسيدخل منتخب مصر مباراة اليوم من دون ظهيريه الاساسيين “أكرم توفيق وأحمد فتوح” بسبب تعرضهما للاصابة أمام نيجيريا، علمًا بأن البطولة انتهت بالنسبة للأول بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقرر المدير الفني كارلوس كيروش اشراك “عمر كمال” في مركز الظهير الايمن، والاستعانة بأيمن أشرف في الرواق الايسر بدلاً من احمد فتوح.
تجدر الإشارة إلى خسارة منتخب السودان بنتيجة 3-1 أمام نظيره النيجيري في وقت سابق اليوم السبت، لتتعقد آماله في كأس أمم أفريقيا 2021.
مصر 1-0 غينيا بيساو
ملعب رومدي أدجيا (مدينة جارو – الكاميرون)
كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة D – الجولة 2)
انتهت
- أهلاً بكم في البث المباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2021.
- أصحبكم في بث مباشر مصر ضد غينيا بيساو «محمود ماهر» من مركز البث بموقع الخليج 365.
- قم بتحديث هذه الصفحة أولاً بأول (ريفريش) لمشاهدة تفاصيل المباراة والتعرف على النتيجة.
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- تشكيلة مصر الاساسية اليوم: محمد الشناوي – أحمد حجازي – عمر كمال – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – محمد النني – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد.
- تشكيلة غينيا بيساو الاساسية اليوم: مينديس – كاندي – سانجانتي – سوري ماني – جيفيرسون إنكادا – بانوتشي كامارا – بورا نوجويرا – موريتو كاساما – ماما بالدي – ستيف إبراهيم أمبري – بيكيتي.
- الشوط الأول
- 3″ بووووووووووووووم…أول فرصة في المباراة لمهاجم منتخب مصر وهداف الدوري الانجليزي «محمد صلاح». تصويبة قوية من على خط ال18 بقدمه اليسرى، ترتطم في القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو وتخرج إلى ركلة مرمى.
- 10″ خطأ ضد عبد الله السعيد من أمام منطقة جزاء مصر. لقطة خطيرة على المنتخب الوطني المصري!
- 11″ تصويبة قوية من لاعب غينيا من ركلة حرة، تمر فوق الحائط البشري، لكنها تنحرف فوق عارضة محمد الشناوي بقليل.
- 18″ بووووووووووووووم..تصويبة رائعة من مصطفى محمد من داخل منطقة جزاء غينيا بيساو. لكنها ترتطم في القائم الأيسر من جديد.
- 18″ الفرصة الماضية، بدأت بتمريرة جميلة من عمر مرموش إلى مصطفى محمد داخل صندوق العمليات، تسلمها مصطفى وسدد بقدمه اليمنى على أقصى يسار الحارس مينديز، لكنها ترتطم بشكل غريب في القائم الأيسر الذي حرم محمد صلاح أيضًا في الدقيقة الثالثة من هدف!
- 20″ مصر الطرف الأفضل والأكثر رغبة في التهديف. الهدف الأول يقترب، وسيطرة مصر واضحة.
- 25″ بطاقة صفراء للاعب غينيا بيساو «بيكيتي».
- 31″ أوووووووووووه..انفراد صريح لمهاجم مصر عمر مرموش، تم منعه من المدافع جيفرسون إنكادا قبل اقتحام منطقة الجزاء..ماذا سيقول الحكم؟
- 31″ الحكم يكتفي بانذار جيفرسون إنكادا رغم اعتراضات محمد صلاح ومرموش.
- 32″ مطالبات في دكة منتخب مصر بمراجعة تقنية الفار للتأكد من أحقية اللاعب في طرد.. لكن الحكم مصمم على بطاقة صفراء فقط، ويرفض الاستعانة بغرفة الفيديو المساعد.
- 35″ أووووووووووووووه..عرضية نموذجية من الجهة اليمنى لمنتخب مصر. أرسلها عمر كمال، قفز عليها مصطفى محمد ليضربها برأسية فوق العارضة بعيدة.
- 43″ بووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء غينيا بيساو أطلقها عمرو السولية، تلمس أحد المدافعين لتغير اتجاهها إلى ركنية قبل أن تمر جوار القائم الأيسر بياردة واحدة! كادت أن تكون هدف أول للفراعنة.
- 45″ التوفيق غائب عن منتخب مصر في الشوط الأول.
- 45″ وجه مغاير تمامًا للمنتخب الوطني المصري في هذه المباراة بعد الأداء الباهت الذي قُدم أمام نيجيريا في الافتتاح.
- 45″ أوووووووووووووووووه…عمر كمال يمرر عرضية نموذجية من الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء غينيا بيساو، لم يتوقعها أحمد حجازي، لتمر وتعبر إلى خارج الملعب دون استغلال يذكر.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
- استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني.
- الشوط الثاني
- سنواصل معكم بث مباشر يوتيوب لهذه المباراة خلال الشوط الثاني..كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة “ريفريش” لو تعطل الفيديو.
- 46″ أول تغيير في صفوف مصر بنزول محمد عبد المنعم بدلاً من محمود حمدي الونش.
- 46″ الونش تعرض للإصابة، لهذا تم سحبه وإجراء هذا التغيير الإضطراري.
- 46″ صافرة بداية المباراة بين مصر وغينيا بيساو.
- 50″ بطاقة صفراء للاعب وسط مصر محمد النني.
- 55″ الأداء هبط بشكل واضح، مصر تعتمد على التسديدات بعيدة المدى، ولا تنوع في اللعب على الطرفين..عمر كمال فقط الذي يقوم بعمله على الرواق الأيمن.
- 56″ كيروش يجهز بعض البدلاء..
- 58″ تغييران في صفوف مصر بنزول أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه بدلاً من مصطفى محمد وعبد الله السعيد.
- 60″ تغيير أول في تشكيلة غينيا بنزول جورجينيو بدلاً من أمبري.
- 69″ جوووووووووووووووووووووووووووووووول…مصر تتقدم بالهدف الأول عن طريق محمد صلاح بتسديدة من لمسة واحدة بالقدم اليسرى بعد تلقيه تمريرة عرضية من نجم النادي الاهلي «عمرو السولية».
- 69″ أخيرًا محمد صلاح يُنهي صيام 6 مباريات متتالية منذ آخر هدف يسجله في تصفيات أمم أفريقيا 2021.
- 69″ محمد صلاح سدد بلمسة واحدة على أقصى يسار الحارس الغيني الذي مد يده اليسرى عليها دون جدوى!
- 70″ نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم كسر مصيدة التسلل بطريقة رائعة..
- 71″ الحكم يراجع تقنية الفيديو المساعد (الفار)..ويتأكد من صحة الهدف الأول لمنتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2021.
- 72″ مصر تواصل السيطرة على الكرة وتحاول التنويع باللعب على الرواق الأيسر.
- 75″ أووووووووووووووه…عرضية رهيبة من عمر كمال المتألق تجد أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، ليسددها لكن القائم الأيمن يبعد الكرة! سوء حظ غريب
- 77″ رأسية سيئة من محمود تريزيجيه فوق العارضة بعيدة بعد تلقيه عرضية من عمر كمال.
- 77″ تغييران في صفوف غينيا بيساو بنزول «ليونيل ألفيش وفريدريك ميندي» بدلاً من إنكادا وبيكيتي.
- 78″ تغييران في تشكيلة مصر بنزول «محمد شريف وحمدي فتحي» بدلاً من عمر مرموش ومحمد النني.
- 80″ حسب احصائيات أوبتا، وصلت محاولات منتخب مصر لـ 16!
- 81″ بووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من لاعب غينيا بيساو البديل «جورجينيو».
- 82″ جول!!!! هدف تعادل غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي بعدما تلاعب بـ 3 مدافعين من منتخب مصر على الجهة اليسرى.
- 82″ سلسلة من المراوغات من اللاعب «ماما بالدي» للثلاثي «عمر كمال ومحمد الشناوي ومحمد صلاح» في طريقه نحو الاختراق داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تصويبة صاروخية بالقدم اليمنى ذهبت على أقصى يسار الحارس محمد الشناوي!
- 82″ يا له من هدف يدرس للاعب ماما بالدي.. هدف من أروع أهداف أمم أفريقيا من دون شك.
- 83″ الحكم يقرر مراجعة الهدف بتقنية الفيديو المساعد بعد اعتراض لاعبي مصر الذين أكدوا للحكم تعرض عمر كمال للجذب والدفع من ماما بالدي على الرواق الأيسر..
- 83″ الحكم يلغي هدف غينيا بيساو.
- 83″ الفار يؤكد وجود دفعة على ماما بالدي واستخدامه لليدين في ازاحة عمر كمال من طريقه.
- 86″ بطاقة صفراء للاعب موريتو كاساما بسبب الاعتراض على الحكم.
- 88″ تغيير جديد في غينيا بيساو «مارو رودريجيز» بدلاً من كامارا بانوتشي.
- 90+4″ بووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية للاعب موريتو كاساما من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد الشناوي بأعجوبة من الزاوية اليمنى ليحولها ركنية.
- 90+5″ الجمهور المصري يتنفس الصعداء بعد هذه الفرصة الصعبة.
- صافرة نهاية المباراة..الحكم يعلن فوز مصر 1-0.
- مصر تتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وغينيا بيساو تتراجع للمركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الاهداف عن السودان الأخيرة.
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