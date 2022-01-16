مدافع تشيلسي ضمن صفقات برشلونة الصيفية في صفقة انتقال مجانية

دخل مدافع تشيلسي الإنجليزي “اندرياس كريستنسن” دائرة صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 في صفقة انتقال مجانية، بعد نهاية عقده في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لاعبًا رئيسيًا مع البلوز خلال موسم 2021-22، حيث شارك في 21 مباراة في جميع المسابقات، لكن عقده في ستامفورد بريدج سينتهي في نهاية يونيو 2022.

ولم يتمكن فريق توماس توخيل حتى الآن من الاتفاق على عقد جديد مع الدولي الدنماركي، ووفقًا للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة وبايرن ميونخ يتنافسون على الظفر بخدماته بشكل مجاني.

ويدعي رومانو أن اقتراحًا من تشيلسي “لا يزال مطروحًا على الطاولة”، دون أي تطورات جديدة فيما يتعلق بالاتفاقية المحتملة مع حاملي دوري أبطال أوروبا.

كريستنسن، الذي قضى موسمين على سبيل الإعارة في بوروسيا مونشنجلادباخ بين عامي 2015 و 2017 كجزء من تطوره، خاض 148 مباراة مع تشيلسي منذ ظهوره لأول مرة في 2013.

ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الدنماركي “قريبًا”، مع حرية كل من برشلونة وبايرن في الاتفاق على عقد مسبق مع المدافع هذا الشهر.