ما حقيقة محاولة تشيلسي للتعاقد مع نجم برشلونة خلال الميركاتو الشتوي 2022؟

يبدو أن اهتمام بطل دوري أبطال أوروبا “تشيلسي”، بخدمات نجم خط وسط برشلونة “فرانكي دي يونج”، غير جاد حتى الآن، حيث أن فريق توماس توخيل لم يقدم أي عرض في الوقت الحالي، من أجل الهولندي.

وارتبط الدولي الهولندي بقوة بالابتعاد عن كامب نو، حيث قيل إن العملاق الكتالوني منفتحون على بيع لاعب خط الوسط لتخفيف مشاكلهم المالية.

وكانت هناك مزاعم بأن تشيلسي قدم عرضًا بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 24 عامًا على أمل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ومع ذلك، ووفقًا للصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة لم يتلقى أي عرض أو اقتراح شفهي من حامل لقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ويدعي رومانو أن البلوز تشيلسي يركزون بدلاً من ذلك على التعاقد مع مدافع جديد، مع وجود بن تشيلويل وريس جيمس حاليًا على الهامش بسبب الإصابة.

وكان دي يونج مرة أخرى لاعباً مهماً لبرشلونة خلال موسم 2021-22، حيث شارك في 24 مباراة في جميع المسابقات، وساهم بهدف واحد وصنع هدفين.