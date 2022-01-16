السيب يهزم النصر بثنائية ويُواصل ملاحقته للمتصدر ظفار

هزم نادي السيب ضيفه النصر بثنائية نظيفة في قمة مباريات اليوم السبت 15 يناير 2022 بالجولة الحادية عشر من الدوري العماني عمانتل، ليُواصل الامبراطور ملاحقته للمتصدر ظفار.

وبحث نادي السيب عن الفوز في مباراة اليوم أمام النصر لمواصلة منافسة ظفار على المركز الأول. لا سيما بعدما فاز ظفار على بهلاء في وقت سابق من مباريات اليوم السبت بنتيجة 1/2.

ورفع السيب الذي حقق فوزه السابع في دوري عمانتل للمحترفين 2021/2022 رصيده الى النقطة 24، خلف المتصدر ظفار بفارق نقطتين.

في المقابل تجمد رصيد النصر عند 19 نقطة، وتراجع الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العماني، وهي الهزيمة الثانية للملك هذا الموسم في المسابقة.

سجل ثنائية السيب اليوم اللاعب “محسن الغساني” في الدقيقة 44 من تصويبة قوية بالقدم اليمنى، ثم عاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني عند الدقيقة 66.

انتهت آخر 5 مواجهات في جميع المسابقة بين الفريقين، بفوز السيب مرتين في بطولة كأس جلالة السلطان قابوس. الأولى بنتيجة 2-1 في دور ال32 عام 2018، والثانية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4-2 في يناير 2021.

وفاز النصر مرة واحدة كانت في فبراير 2021 بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 10 من الدوري على ستاد السيب الرياضي. وكانت تلك هي آخر مواجهة جمعت الفريقين. بينما انتهت مباراتين بالتعادل 0-0 و2-2 عامي 2019 و2020 في الدوري المحلي.