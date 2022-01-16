العالمي يكتسح الفيصلي برباعية ويرتقى الى المركز الثالث في الدوري السعودي

اكتسح النصر ضيفه الفيصلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 اليوم السبت 15 يناير 2022، ليرتقى العالمي الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النصر خالد الغنام في الدقيقة الرابعة وأندرسون تاليسكا في الدقيقة الرابعة وجونزالو مارتينيز (هدفين) في الدقيقتين 78 و81.

ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي والعاشر له في الدوري السعودي هذا الموسم.

في المقابل توقف رصيد الفيصلي الذي تعرض اليوم للهزيمة السادسة في الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر (أول مراكز الهبوط).

وبين شوطي المباراة قدم النصر نجمه الجديد الأوروغوياني جوناثان رودريجيس، للجماهير التي حضرت لمساندة فريقها.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقة حتى افتتح النصر النتيجة إثر كرة عرضية لعبها الأوزبكي مشاريبوف لتجد خالد الغنام الذي أرسلها قوية على يسار أحمد الكسار (2).

ومن هجمة سريعة عزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما مرر البديل سامي النجعي كرة لتاليسكا الذي لعبها مباشرة على يمين احمد الكسار (74).

ومن مجهود فردي أضاف النصر هدفاً ثالثاً عندما انطلق البديل الأرجنتيني بكرة من وسط الملعب متجاوزاً أكثر من مدافع قبل أن يرسلها قوية على يمين احمد الكسار (78).

وبعد دقيقتين أضاف النصر هدفه الرابع عندما تناقل الكرة أكثر من لاعب قبل أن تصل لبيتي مارتينيس الذي لعبها قوية الى يمين الكسار (80).

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بفوز النصر في مناسبتين بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين. مقابل فوزين للفيصلي، أحدهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد في أبريل 2021، والآخر في الجولة الثانية من الدوري السعودي موسم 2022/2021، بنتيجة 1/2.

أما آخر مباراة بين الفريقين، فقد شهدت تعادلهما بنتيجة 2/2 ضمن استعدادات النصر لمباريات دوري ابطال اسيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.