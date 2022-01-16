بث مباشر الهلال والتعاون في الدوري السعودي رابط يلا شوت

ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر الهلال والتعاون في الدوري السعودي، بالاشتراك مع رابط يلا شوت. من ملعب الملك فهد بالملز في الرياض.

تنطلق مباراة اليوم السبت بين الهلال والتعاون في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر. 17:00 بتوقيت جرينيتش.

يدير مباراة الهلال ضد التعاون، الحكم الدولي المكسيكي أوسكار ماسياس رومو. ويساعده كل من هيرنانديز ديلجادو وباو سيبريان ديفيز، ويتولى إدواردو غالفان باسولتو مسؤولية الفيديو المساعد «فار».

تبث مباراة الهلال اليوم أمام التعاون عبر موقع الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة. كما يمكنكم مشاهدتها على قناة SSC1 بصوت المعلق مشاري القرني، ويتواجد محمد الخامسي على القناة الصوتية الثانية بتقنية SD.

المباراة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين الذي يتصدره فريق اتحاد جدة. برصيد 38 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب، وللاتحاد مباراة أقل حيث لعب 16 مباراة فقط، بينما يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

ويأتي نادي التعاون قبل مباراة اليوم امام الهلال السعودي في المركز ال12 برصيد 17 نقطة مناصفة مع الفتح وأهلي جدة.

ويأمل جمهور نادي التعاون في تحقيق الفوز اليوم على الهلال، من أجل الصعود إلى المركز التاسع برصيد 20 نقطة كي يكون على بُعد نقطتين فقط من الفيحاء السابع.

جدير بالذكر انتهاء آخر خمس مواجهات بين الهلال والتعاون، بفوز الزعيم العالمي الأزرق في الفترة من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2021.

الهلال 3-2 التعاون

الدوري السعودي – الجولة 17

ملعب الملك فهد بالملز – مدينة الرياض

انتهت