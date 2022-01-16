الزعيم يُواصل نتائجه الإيجابية في دوري عمانتل ويهزم بهلاء

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واصل “الزعيم” نادي ظفار نتائجه الإيجابية في دوري عمانتل للمحترفين وهزم ضيفه بهلاء 2/1، ضمن مافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية، اليوم السبت 15 يناير 2022.
بهذا الانتصار رفع ظفار رصيده الى 26 في صدارة جدول ترتيب الدوري العماني 2021/2022، بعدما حقق الفوز الخامس على التوالي والثامن هذا الموسم.
على الجانب الآخر تجمد رصيد بهلاء الذي تكبد الهزيمة الخامسة في الدوري العماني عند 10 نقاط في المركز العاشر.
أنهى الزعيم نتيجة الشوط الاول متقدماً بهدفين دون مقابل، حيث افتتح “عمر المالكي” التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يُضيف “يزيد المعشني” الهدف الثاني في الدقيقة 30.
وخلال الشوط الثاني سجل بهلاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 63 عبر اللاعب “وليد السلمي”، وبقت النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم نهاية المباراة بفوز أصحاب الملعب نادي ظفار 2/1.
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