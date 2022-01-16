استبعاد كريستيانو رونالدو.. تشكيلة مان يونايتد الرسمية امام استون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية في مباراة اليوم امام استون فيلا، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب الفيلا بارك، بداية من الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع مانشستر يونايتد للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يسافر إلى فيلا بارك لمواجهة أستون فيلا المتماسك مع المدرب ستيفن جيرارد مساء السبت.

وسجل الشياطين الحمر انتصارا 1/0 على فيلا عندما التقى الفريقان في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين، وسجل الغائب عن مباراة اليوم “سكوت مكتوميناي” الهدف الوحيد في مباراة الدور الثالث على ملعب أولد ترافورد

وتخلو تشكيلة مان يونايتد في مباراة اليوم، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم الجاهزية الكاملة، بجانب ماركوس راشفورد، بالاضافة إلى سكوت ماكتوميناي و لوك شاو بسبب تراكم البطاقات.

كما يغيب عن فريق المدرب رالف رانجنيك كل من بول بوجبا، أنتوني مارسيال، و اريك بايلي بسبب الإصابة.

تشكيلة مان يونايتد الرسمية امام استون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم

حراسة المرمى: دايفيد دي خيا

خط الدفاع: دييجو دالوت، فيكتور ليندلوف، رفائيل فاران، اليكس تاليس

خط الوسط: فريد، نيمانيا ماتيتش، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود، أنثوني إيلانجا، ادينسون كافاني.