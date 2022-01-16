فيديو يوتيوب | اهداف مباراة اليوم بين النهضة ونادي عمان في دوري عمانتل

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة اليوم بين النهضة ونادي عمان في دوري عمانتل للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة، السبت 15 يناير 2022.

تجنب نادي النهضة الهزيمة امام ضيفه نادي عمان وخطف نقطة بطعم الفوز في الوقت القاتل 2/2، خلال المباراة التي جمعتهم على المجمع الرياضي بالبريمي.

بهذا التعادل رفع النهضة رصيده الى النقطة 19 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العماني، كما رفع نادي عمان رصيده الى النقطة 16 في المركز السابع.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الضيوف نادي عمان بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “محسن جوهر الخالدي” من ضربة جزاء في الدقيقة 10.

وخلال الشوط الثاني نجح النهضة في تعديل النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 عبر اللاعب “فهد الهجري” بضربة رأسية جميلة.

ثم عاد نادي عمان وتقدم في نتيجة المباراة مرة آخرى عند الدقيقة 71 عن طريق اللاعب الغاني “كوسموس داودا”.

ولكن أبى العنيد ان يخرج من اللقاء على ملعبه مهزوماً واستطاع ان يتعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق اللاعب السعودي “مانع سبيت”، ثم أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 2/2.

اهداف مباراة اليوم بين النهضة ونادي عمان في دوري عمانتل