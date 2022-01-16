فيديو يوتيوب | اهداف مباراة المصنعة والسويق في دوري عمانتل

شاهد اهداف مباراة المصنعة والسويق في افتتاح الجولة الحادية عشر من الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 15 يناير 2022.

استعاد نادي المصنعة توازنه في الدوري العماني وهزم ضيفه السويق بنتيجة 2/1 في افتتاح الجولة الحادية عشر من المسابقة، اليوم السبت 15 يناير 2022.

ورفع المصنعة رصيده الى النقطة 19 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العماني امام النصر بفارق الاهداف، وله مباراة مؤجلة.

كان المصنعة قد تعرض لهزيمتين على التوالي في الدوري بالجولة الماضية امام الرستاق، وفي الجولة قبل الماضية امام نادي عمان، ليستعيد اليوم نغمة الانتصارات من جديد.

في المقابل تجمد رصيد نادي السويق الذي تلقى الهزيمة الرابعة في الدوري العماني هذا الموسم عند 12 نقطة ليتراجع بذلك الى المركز التاسع بجدول الترتيب، وله أيضاً مباراة مؤجلة.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب المصنعة عندما أفتتح اللاعب “نصيب الغيلاني” اهداف المباراة مبكراً تحديداً في الدقيقة السابعة، قبل أن يُضيف “ماجد السعدي” الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع لينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الملعب بهدفين دون مقابل.

ولعب السويق متقوصاً من الدقيقة 44 عندما طرد الاعب “عمر الفزاوي”، بالأضافة الى طرد اللاعب “أحمد الخميسي” في الدقيقة 72.

وجاء هدف تقليص الفارق لمصلحة السويق في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب “عصام الصبحي”، وبقت النتيجة على حالها حتى اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً عن فوز المصنعة 2/1.

اهداف مباراة المصنعة والسويق في دوري عمانتل