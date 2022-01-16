بث مباشر يوتيوب | شاهد مباراة اليوم بين السيب والنصر في الدوري العماني رابط يلا لايف

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تنطلق مباراة اليوم السبت 15 يناير 2022 بين السيب والنصر، في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة السيب والنصر عبر صفحات موقع الخليج 365 «تقرير وفيديو أهداف». وتبث مباشرة على قناة عمان الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

انتهت آخر 5 مواجهات في جميع المسابقة بين الفريقين، بفوز السيب مرتين في بطولة كأس جلالة السلطان قابوس. الأولى بنتيجة 2-1 في دور ال32 عام 2018، والثانية بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4-2 في يناير 2021.

وفاز النصر مرة واحدة كانت في فبراير 2021 بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 10 من الدوري على ستاد السيب الرياضي. وكانت تلك هي آخر مواجهة جمعت الفريقين. بينما انتهت مباراتين بالتعادل 0-0 و2-2 عامي 2019 و2020 في الدوري المحلي.

ويبحث نادي السيب عن الفوز في مباراة اليوم أمام النصر لمواصلة منافسة ظفار على المركز الأول. لا سيما بعدما فاز ظفار على بهلاء في وقت سابق من مباريات اليوم السبت بنتيجة 1/2.

ويحتل السيب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العماني برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن ظفار الأول. أما فريق النصر (ملك التعادلات هذا الموسم) فيحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وسقط نادي النصر في 4 تعادلات هذا الموسم حاله كحال ناديي النهضة وعمان وبهلاء.

شاهد مباراة اليوم بين السيب والنصر