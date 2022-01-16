الامارات | الشارقة وشباب الأهلي في نهائي مبكر بالكأس مساء اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي في نهائي مبكر بالكأس مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار إلى استاد الشارقة مساء اليوم، حيث الموعد مع قمة ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بين "الملك" وضيفه شباب الأهلي. وتكتسب المواجهة أهميتها لوجود المدرب الروماني أولاريو كوزمين على رأس الطاقم الفني للشارقة، في أول تحد له أمام فريقه السابق، الذي أشرف على تدريبه لخمس مواسم، حقق خلالها العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والآسيوي. ورحل كوزمين عن تدريب شباب الأهلي في ديسمبر 2017، بعدما قاده للفوز بتسع بطولات، والتأهل لنهائي أبطال آسيا.

ويأمل المدرب الروماني تخطي عقبة شباب الأهلي، والوصول إلى نصف النهائي، وحصد بطولة الكأس، التي استعصت عليه خلال الفترات التي تعاقب عليها لتدريب العين وشباب الأهلي.

وسيكون مدرب شباب الأهلي، مهدي علي في مهمة هي الأصعب له هذا الموسم، حتى يواصل المشوار نحو الاحتفاظ باللقب والذي فاز به الفرسان في الموسم الماضي على حساب النصر.

وصعد الشارقة إلى هذه المرحلة من المسابقة، بعد أن تجاوز حتا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما صعد شباب الأهلي على حساب الظفرة بفوزه 1/0.

يذكر أن فريق الوحدة صعد إلى نصف النهائي أمس بعد الفوز على الجزيرة 2-1، كما تأهل الوصل بالفوز بنفس النتيجة على العين، بينما تجري حاليا مواجهة كلباء وبني ياس.

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