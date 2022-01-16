شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يشارك فى تدريبات الأهلي استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الاثنين فى بطولة كأس الرابطة.

وعاد عبدالقادر للمشاركة فى التدريبات بعدما تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعدما جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.

وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي و السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

ويخوض الفريق مبارياته المقبلة على النحو التالي :

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.