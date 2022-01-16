شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد هشام لاعب الطائرة: كان نفسى أكون مصمم أزياء وبحب الكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد هشام لاعب الكرة الطائرة بالنادى الأهلى السابق ومصر للبترول الحالى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والموسيقى.

بتدخل المطبخ؟

لأ مش بدخل المطبخ بصراحة.

ما الأكلة التى تفضلها؟

مفيش أكلة معينة.

من نجمك المفضل؟

ليونيل ميسى

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مصمم أزياء أو مهندس ديكور.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

كريم عبد العزيز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.