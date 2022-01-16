شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت وناصر ماهر يقودان هجوم فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة بيراميدز، فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود حمدي، محمود مرعي، محمد ربيعة، أنيست بابل، طارق طه، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، أحمد رفعت، أحمد عاطف.

وعلى دكة البدلاء: محمد طارق، أشرف مجدي، جوزيف جوناثان، أيمن الصفاقسي، محمد رضا، عمر صلاح، عمر سافيولا، عربي بدر.

ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها فيوتشر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على إيسترن كومبانى بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة، فيما خسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبيه بالتعامل مع مباريات كأس الرابطة كبطولة قوية للتتويج بلقبها في ظل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق، مشدداً على ضرورة تحقيق الانتصار الثانى على التوالي لضمان التأهل للدور التالى بالمسابقة ، ويغيب عن فيوتشر في مباريات كأس الرابطة الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم لتواجدهما مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.