الامارات | الشيخ سلمان: اتحاد الكرة السعودي نموذج ناجح قاريا ودوليا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلمان: اتحاد الكرة السعودي نموذج ناجح قاريا ودوليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالنجاح المتميز لفعاليات مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة من خبراء كرة القدم في آسيا والعالم.

ووجه رئيس الإتحاد الآسيوي الشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم على جهوده لإنجاح المؤتمر قائلا: "ننظر بعين التقدير والاحترام لما أظهرته أسرة الاتحاد السعودي برئاسة الأخ ياسر المسحل من احترافية عالية وكفاءة تنظيمية متميزة لاستضافة هذا الحدث القاري، وهو أمر غير مستغرب من الاتحاد السعودي الذي يعتبر حاليا أحد أهم النماذج الناجحة قاريا ودولياً وفقاً للمخرجات المتميزة التي تواكب مسيرته".

وأكد آل خليفة أن مفاهيم العمل الاستراتيجي للاتحاد الاسيوي أعطت أهمية كبيرة للمشاركة الفاعلة لاتحادات كرة القدم الوطنية والإقليمية في برامج الاتحاد القاري ، مما أثمر عن استقرار إيجابي ومسيرة متصاعدة لكل البرامج والمسابقات رغم ظروف أزمة كوفيد- 19.

وقال آل خليفة "لقد وضعنا العمل المشترك أولوية في صناعة القرار الكروي بالقارة ، والمؤتمرات واللقاءات الدائمة للقيادات التنفيذية بالاتحادات الوطنية والإقليمية تعبر فعلياً عن الوحدة الآسيوية في مواجهة التحديات، وهي دافع نحو تجسيد المستقبل المشرق للكرة الاسيوية ، كما تعزز من أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والمشاريع المختلفة ، ومناقشة الواقع والمستقبل بشكل أعمق للوصول لتحقيق الأهداف المرسومة قارياً ودولياً".

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن كرة القدم الاسيوية تعيش مرحلة مهمة في التكيف مع كافة المتغيرات العالمية على الصعيد الكروي ، وذلك من خلال جسور الترابط المستمرة مع الاتحادات القاريةً والوطنية في العالم قائلا: " نستلهم التطوير وتنمية المكاسب العملية من خلال فتح قنوات التواصل مع الجميع ، والأخذ بالتجارب الناجحة التي تتناسب مع واقع كرة القدم الاسيوية ، ويتجسد ذلك عبر مشاركة نخبة من الرياضيين والإداريين في قطاعات الاقتصاد والتسويق العالمية في المؤتمر السنوي للأمناء العامين".

وشارك في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الأمناء العامون للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، ونخبة من كوادر الرياضة العالميةً أمثال انتر آيزال الرئيس التنفيذي في مؤسسة كلينمان وانج وكوين بات الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في مؤسسة دابل باس و هشام العمراني الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والرئيس التنفيذي ومؤسس اتش اي ايه للإدارة الرياضية والاستشارات ورازفان بورليانو عضو مجلس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم ودوريان استيرر الرئيس التنفيذي في أكاديمية أعمال كرة القدم، الشريك الأكاديمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومستشار التسويق جيوف ويلسون المدير السابق للتسويق والاتصال في الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم.

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