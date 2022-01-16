الامارات | «إم سبورت» يكشف عن سيارته في بطولة العالم للراليات 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «إم سبورت» يكشف عن سيارته في بطولة العالم للراليات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق «إم سبورت» البريطاني، النقاب رسمياً عن سيارته «فورد بوما رالي1»، التي ستظهر ببطولة العالم للراليات «دبليو أر سي»، ويطمح من بوابتها في موسم 2022، العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ فوزه الأخير في رالي بريطانيا موسم 2018.

واعتمد فريق «إم سبورت» على اللونين الأرجواني والأزرق في كسوة سيارته الجديد، بالإضافة إلى حضور شعار «ريد بُل» عملاق مشروبات الطاقة.

وزودت «فورد بوما رالي1» وفقاً للقوانين التقنية الجديدة في بطولة العالم للراليات، بوحدة طاقة هجينة، مكونة من محرك وقود احتراقي بسعة 1.6 لترات معززاً بشاحن توربيني، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي، ينتجان معاً قوة 500 حصان.

كما بات متاحاً أمام السائقين، ووفقاً للتقنيات الجديدة، الحصول على دفعة إضافية من القوة الحصانية خلال القيادة في مراحل الراليات، من خلال استعادة طاقة الكبح التي توفر توليد 30 كيلوجول.

يذكر أن فريق «إم سبورت»، اختار تسخير غالبية موارده الموسم الماضي بالتعاون مع «فورد»، على تطوير سيارته التي سيخوض بها موسم 2022، كما تم التعاقد مع كريغ برين السائق السابق في فريق هيونداي ليقود لصالح الفريق هذا العام برفقة كل من غاس غرنسميث وأدريان فورمو، كما سيتم توفير سيارة رابعة في الجولة الافتتاحية في مونتي كارلو نهاية الأسبوع المقبل، يتولى قيادته بطل العالم لتسع مرات الفرنسي سيبستيان لوب القادم منذ أيام قليلة من حلوله وصيفاً في نسخة هذا العام من رالي داكار الشهير.

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