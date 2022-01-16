ما هو موعد مباراة العربي والكويت في كأس السوبر الكويتي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريقا العربي والكويت في مباراة مرتقبة وذلك للتنافس على لقب كأس السوبر الكويتي.



وتقام مباراة كأس السوبر الكويتي بين العربي "حامل لقب الدوري" والكويت "بطل كأس الأمير".

ويستضيف استاد جابر الدولي، مباراة السوبر الكويتي بين فريقي العربي والكويت، وذلك مساء الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وينقل لقاء السوبر الكويتي تلفزيونيا عبر قناة الكويت الرياضية، وذلك على الهواء مباشرة.

يذمر أن فريق الكويت توج بلقب السوبر 5 مرات، فيما حققه العربي مرتين فقط.