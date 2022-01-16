الدوري الإيطالي.. ما هو موعد مباراة ميلان وسبيزيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل ميلان الضغط على غريمه إنتر ميلان في صراع صدارة الدوري الإيطالي، حين يلاقي سبيزيا في الجولة الـ22 من المسابقة.



ويحتل فريق ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي سبيزيا بالمرتبة الـ16 بواقع 19 نقطة.

ويستقبل فريق ميلان نظيره، سبيزيا على ملعب "سان سيرو"، وذلك مساء الإثنين 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن تنقل هذه المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إنتر ميلان - 49 نقطة

ميلان - 48 نقطة

نابولي - 43 نقطة

أتالانتا - 41 نقطة

يوفنتوس - 41 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو ايموبيلي - لاتسيو – 17 هدفا

دوشان فلاهوفيتش - فيورنتينا - 16 هدفا

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 12 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان - 11 هدفا

دومينيكو بيراردي – ساسولو – 10 أهداف