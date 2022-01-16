شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام كريم فؤاد فى مران الأهلي استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة الجونة الماضية في بطولة كأس الرابطة.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي فى الجيم على هامش المران الذى أقيم ظهر الجمعة، قبل أن يخضع لفحص طبي أثبت تعافيه تماما وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي والسلام، فى أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

ويخوض الأهلي مبارياته المقبلة على النحو التالي:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.