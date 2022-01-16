انتظام كريم فؤاد فى مران الأهلي استعدادا للإسماعيلى

شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام كريم فؤاد فى مران الأهلي استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الأحد، بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة الجونة الماضية في بطولة كأس الرابطة.
وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي فى الجيم على هامش المران الذى أقيم ظهر الجمعة، قبل أن يخضع لفحص طبي أثبت تعافيه تماما وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات.
وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي والسلام، فى أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.
ويخوض الأهلي مبارياته المقبلة على النحو التالي:
الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.