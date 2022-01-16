شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة فيوتشر بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي فيوتشر في الثانية والنصف ظهر الأحد على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد توفيق - حسين السيد

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على دكة البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - محمود وادي - ناصر منسي - هشام محمد - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود الجباس - عماد ميهوب.

فيما أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز والذى جاء كالتالى..

محمود حمدى فى حراسة المرمى.

الدفاع: محمود مرعي - محمد أحمد ربيعة - طارق طه -انيست ابل