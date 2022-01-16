شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والسودان فى أمم أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السودانى الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر والسودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى اليوم

وتتوجه ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندي للقاء المنتخب السوداني الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يكتفى الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

منتخب مصر يؤدى مرانا مسائي

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا مساء أمس فور نهاية المباراة شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أو شاركوا في جزء منها.

منتخب مصر يترقب موقف الونش

ويتحدد اليوم الموقف الطبي لمحمود حمدي "الونش" على ضوء الآشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.