شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة ، التي أقيمت أمس لاختيار مجلس إدارة يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

وأسفرت انتخابات الطاولة عن فوز كل من معتز عاشور بـ 15 صوتا مقابل 11 صوتا لمنافسه محمد نور، و حسني فؤاد 15 صوتا على منصب نائب الرئيس ، محمود احمد 17 صوتا ، أحمد رضا 20 صوتا ، عصام أحمد زيدان 19 صوتا ، رضا محمد 19 صوتا ، أشرف حمدى 17 صوتا.

وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانوني بحضور 26 هيئة من أصل 26، كما شهدت حضور قوة من قسم الشرطة عن طريق وائل السنوسى أحد المرشحين على رئاسة الاتحاد ، لإثبات حالة بعدم ادراج اسمه في كشوف المرشحين .