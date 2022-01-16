3 فرص تنتظر منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 فى كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس فى جاروا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة.

ونجح المنتخب الوطني فى تحقيق فوزه الأول بالبطولة بعد الخسارة من نيجيريا في المباراة الأولى ليرفع رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الثانى خلف النسور الخضراء أصحاب الصدارة بـ6 نقاط، وتذيل منتخبا السودان وغينيا بيساو الترتيب بنقطة لكل منهما.

كاف يعلن تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

ولم يحسم سوى نيجيريا تأهله للدور التالي بعد جمع 6 نقاط بصرف النظر عن مباراته الأخيرة أمام غينيا بيساو، ولايزال الثلاثي مصر صاحب الـ3 نقاط والسودان صاحب النقطة وغينيا صاحبة نفس الرصيد، يمتلكون فرصًا متفاوتة في التأهل إلى دور الـ16 والخروج أيضًا من البطولة.

وتختتم مباريات المجموعة الأربعاء المقبل عندما يلتقي منتخبي مصر مع السودان ونيجيريا مع غينيا بيساو.

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

فرص تأهل مصر إلى دور الـ16 التأهل المباشر

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارة إيهاناتشيو ورفاقه أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند 3 نقاط ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

التأهل كأفضل ثوالث

فى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا في المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

الخروج من البطولة

سيكون منتخب مصر أمام سيناريو كارثى حال الخسارة من السودان مع فوز غينيا بيساو على نيجيريا، ووقتها سيتجمد رصيد الفراعنة عند 3 نقاط ويودع البطولة باحتلال المركز الرابع، ويرتفع رصيد غينيا والسودان إلى 4 نقاط ويتأهل فريق منهم برفقة نيجيريا مباشرة إلى دور الـ16 وينتظر الفريق الثالث فرصة التأهل كأفضل ثوالث.