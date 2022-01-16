شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف محمد صلاح فى مرمى غينيا بيساو ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا مهما على غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ 33 التي تقام بالكاميرون، بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح ليرفع رصيد الفراعنة إلى 3 نقاط .

هدف محمد صلاح

هدف مصر فى غينيا بيساو سجله محمد صلاح لاعب المنتخب المحرتف فى صفوف ليفربول الإنجليزى فى الدقيقة 69 ، من كرة عرضية من عمرو السولية فى خلف دفاع غينيا بيساو، وسددها صلاح بقدمه اليسرى لتمر على يسار حارس غينيا وتهز شباك المنتخب الغينى معلنا فوز الفراعنة بهدف.

ترتيب مجموعة الفراعنة بعد هدف مصر

جاء هدف مصر في غينيا ليحصد الفراعنة أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، حيث أخفق في أول لقاء أمام نيجيريا بهدف دون رد، وبذلك احتل الفراعنة المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف نيجيريا المتصدرة برصيد 6 نقاط، وفى المركز الثالث غينيا بيساو بنقطة واحدة ومثلها للمنتخب السودانى.

مباراة مصر المقبلة فى أمم أفريقيا

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب السودان 19 يناير الجارى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب غينيا بيساو فى نفس الجولة.