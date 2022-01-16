الترسانة يستضيف بطولة الجمهورية لشابات الملاكمة

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى الترسانة بطولة الجمهورية لشابات الملاكمة للموسم المحلى 2021/2022 خلال الفترة من 26 وحتى 31 مارس المقبل، فى إطار نشر اللعبة على صعيد المحافظات والأندية.

بينما يستضيف نادى المنصورة الرياضى بطولة الجمهورية لناشئين الملاكمة مواليد 2007 فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 فبراير المقبل.

من جهته كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، فى وقت سابق، عن اختيار قوام منتخب مصر المشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر المحدد لها شهر يونيو المقبل، من خلال بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة.

وقال محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة: "المركز الأوليمبى بالمعادى سوف يستضيف بطولة الجمهورية للمناطق المستحدثة والمحدد لها الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل"، وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويضع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الحالية تصورات للجان بعدما قام بتغيير لجنة الحكام بتعيين أنور عبد الخالق رئيسا، وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كافة المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.