شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتغنى بإمكانيات عمر كمال والسولية ويوجه نصيحة لمرموش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر، بعمر كمال عبد الواحد وعمرو السولية لاعبى المنتخب الوطني، وقال حازم إمام عبر برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمر كمال عبد الواحد كان من أهم اللاعبين بالأمس، دفاعياً وهجومياً، واللاعبون وضعوا ثقتهم فى عمر خلال الهجمات، الأداء كان جيداً فى الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص".

وأضاف متحدثاً عن عمر مرموش، "عمر مرموش لديه لمسه زيادة، وليس بالضرورة أن "ترقص" فى كل كرة، دائماً تقطع منه الكرة فى الهجمات، هو لاعب جيد ومضغوط ويرغب فى إثبات نفسه.

وتابع الثعلب الصغير، "لا أريد أن نصدر إحباطاً للجماهير دائماً عن المنتخب والاستهزاء بالمدرب والتقليل من قدراته، هذا ليس نقداً ولكن هجوم، أيمن أشرف راجل والسولية عالمى والننى لديه الأفضل وكذلك عبد الله السعيد ومصطفى محمد، ولم أؤيد استبدال مصطفى".

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

ويتحدد مساء اليوم الموقف الطبى لمحمود حمدى "الونش" على ضوء الأشعة التى سيجريها فور الوصول إلى ياوندى، حيث يعانى من آلام فى العضلة الأمامية، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجى ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.

وتوجهت ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندى للقاء المنتخب السودانى الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.