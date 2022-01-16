شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين لاعبة التايكوندو تحتفل بعقد قرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو بعقد قرانها خلال الساعات الماضية، فى جو أسرى حضره عدد من الأصدقاء.

وشهد حفل عقد القران حضور هداية ملاك لاعبة المنتخب، وعمرو سليم رئيس الاتحاد السابق، وعدد من أصدقاء العروس من أسرة التايكوندو.

وشاركت نور حسين في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو، وودعت المنافسات من دور الـ16 وزن 49 كجم بعد الهزيمة أمام التركية رقية ياردليم بنتيجة 20 – 21 ضمن منافسات البطولة .

ويستعد منتخب التايكوندو للدخول فى معسكر خارجى بالإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولتى الفجيرة الدولية ، وكأس العرب ، على أن يقام المعسكر فى الفترة من 25 إلى 31 يناير الجارى.

ويشهد معسكر الإمارات مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول اوروبية وعربية، من بينها مصر، فى إطار استعدا المنتخب المصرى للمشاركة فى البطولتين التى تقام فبراير المقبل.



نورحسين وهداية ملاك



جانب من الحفل



حفل زفاف نور حسين