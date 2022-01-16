شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مهمة فى مفاوضات الأهلي لتجديد عقد موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع مويرا زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية لمناقشة ملف تجديد عقد المدير الفني.

وشهدت الفترة الماضية خلافا بين الأهلي وموسيماني بشأن بنود تجديد العقد، حيث طلب المدير الفني راتبا ماليا أكبر من إمكانيات الأهلي المالية.

ويرى موسيماني أنه يستحق زيادة راتبه الشهرى بقيمة 50 ألف دولار عن راتبه الحالي (120 ألف دولار) وهو ما يراه الأهلي مبالغا فيه. وتسبب الخلاف المالي بين الأهلي وموسيماني فى تأجيل تجديد عقد المدير الفني حتي الآن.

وينوي مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع زوجة موسيماني التي تقوم بدور وكيل أعماله أيضا من أجل حسم ملف تجديد عقد المدير الفني قبل المشاركة في مونديال الأندية بالإمارات الشهر المقبل.

وارتبط اسم المدير الفني للأهلي الفترة الماضية بعروض خليجية وأفريقية، لكن المدير الفني للأهلي مازال يرغب فى التجديد للأهلي حال الموافقة على طلباته المالية.