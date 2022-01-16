شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يخسر من بطل كوريا فى ثمن نهائى كأس العالم للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر زياد السيسى لاعب المنتخب الوطنى للسلاح أمام بطل كوريا بنتيجة 15/13 فى ثمن نهائى كأس العالم بجورجيا لسلاح السيف.

فيما فاز منتخب الشيش على نظيره جورجيا بنتيجة 45/34 ليتأهل إلى ثمن نهائى بطولة التحدى العالمية بباريس ليلتقى كندا.

وتوج اللاعب زياد السيسى بالميدالية الفضية ببطولة أمريكا للسيف، والتى تعد أول بطولات الموسم التى يشارك فيها اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وودع زياد السيسى منافسات السلاح من دور الـ16 فى الأولمبياد بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان اللاعب قد اقتنص بطاقة التأهل لدور الـ16 في سلاح السابر، بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف، وفاز السيسي 15-13 ليتأهل لدور الـ 16.