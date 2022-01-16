شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والإسماعيلي.. براون يخوض مباراته الرابعة على ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى نظيره الأهلى فى الثانية والنصف عصر غد الاثنين، فى الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على تصدره لقمة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية المقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلى.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 4 للأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للإسماعيلى، على ملعب برج العرب، حيث سبق وقاد فريق الهلال السعودى للشباب خلال منافسات البطولة العربية التى أقيمت فى مصر عام 2017.

وتواجد النادى السعودى فى المجموعة الثالثة التى ضمت أندية الترجى التونسى والمريخ السودانى ونفط الوسط العراقى، وذلك على النحو التالى ..

يوم 24 يوليو 2017 .. تعادل الهلال مع المريخ بهدف لكل منهما

يوم 27 يوليو 2017 .. تعادل الهلال مع نفط الوسط بهدفين لكل منهما

يوم 30 يوليو 2017 .. خسر الهلال من الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدفين