شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على الونش بعد إصابته مع المنتخب أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، على الاطمئنان على محمود الونش لاعب الفريق بعد إصابته مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون.

ويخضع الونش لأشعة اليوم فى ياوندي لتحديد نوع الإصابة ومدة العلاج المقرر أن يخضع لها، بعد الإصابة التى تعرض لها وغادر بسببها مباراة الفراعنة وغينيا بيساو، ولم يستطع استكمال المباراة بين شوطي اللقاء بعد شعوره بآلام فى العضلة الأمامية.